Menczer Tamás: Brüsszel bábkormányt akar Magyar Péter vezetésével

A politikai küzdelem tétje egyre világosabb, hiszen Menczer Tamás rámutatott: a kormány azért van a célkeresztben, mert határozottan nemet mond a háborúra és Ukrajna uniós tagságára, ami a brüsszeli elitnek elfogadhatatlan. A kommunikációs igazgató szerint a Tisza Párt nem más, mint a külföldi érdekek kiszolgálója, amely hatalomra kerülve ezermilliárdokat vonna el a magyar családoktól, miközben Brüsszel egy bábkormányt akar működtetni egy fogott ember vezetésével, aki ebben a szereposztásban Magyar Péter. A helyzet kulcsfigurája Manfred Weber, aki már korábban világossá tette a szándékait, így a háborúpártiak célja a nemzeti kormány elzavarása.