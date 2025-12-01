HUNOR program: a világ élvonalában a magyar tudomány

Büszkeségre ad okot a HUNOR program átütő sikere, amelynek tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank ünnepélyes keretek között, az emlékérme kibocsátási ünnepségen tisztelgett a résztvevők előtt. Varga Mihály elnök beszédében kiemelte, hogy Kapu Tibor és Cserényi Gyula áldozatos munkája és a magyar űrkutatás és tudományos élet kiválósága révén hazánk csatlakozott a világ egyik leggyorsabban fejlődő szektorának elitjéhez, ezért az intézmény egy 20.000 forintos ezüst és egy 3000 forintos színesfém emlékérme kiadásával állít emléket a történelmi tettnek.