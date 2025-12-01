Mérlegen Budapest – Gulyás Gergely a főváros jövőjéről és a csődről

A mai napon minden szem a Mérlegen Budapest című rendezvényre szegeződik, ahol Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és a szakma képviselői egy szakmai konferenciát keretében vitatják meg a főváros jövőjéről szóló legfontosabb kérdéseket. A tanácskozás fókuszában a budapesti közgyűlés első évének tevékenysége áll, különös tekintettel a meghozott döntéssorozata és annak következményei hatásaira, miközben a résztvevők arra keresik a választ, hogy jó vagy rossz az irány, amerre a város tart.