Kocsis Máté: Már táblázat kell, hogy eligazodjon az ember Magyar Péter hazugságain

Magyar Péternek tömérdek hazugsága van - jelentette ki a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Bayer Showban. Nacsa Lőrinc elmondta: ott van például a megszorítócsomag, miközben korábban azt ígérték, hogy a Tisza az adócsökkentések kormánya lenne.

Ellentmondásokból is jó sokat összegyűjtött a Tisza párt első embere - fejtette ki a Fidesz frakcióvezetője a Bayer Showban. Kocsis Máté szerint amióta a politikai színre lépett Magyar Péter, azóta folyamatosan meghazudtolja magát. A frakcióvezető felidézte: a Tisza párt elnöke korábban azt mondta, hogy sem politikus, sem EP képviselő nem lesz, aztán mindkét pozíciót elvállalta. Emellett a mentelmi jogról is azt hirdette, hogy nincs rá szüksége, most pedig mögé bújik - tette hozzá Kocsi Máté. A frakcióvezető leszögezte: viccnek is rossz, hogy Magyar Péter miniszterelnök legyen.