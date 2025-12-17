NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld
Orbán Viktor: A Patrióták készek megújítani a brüsszeli irányítást

Orbán Viktor: A Patrióták készek megújítani a brüsszeli irányítást

A miniszterelnök doorstep sajtótájékoztatót tartott a brüsszeli Patrióták ülés előtt.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Videó:

 

 

Továbbiak a témában