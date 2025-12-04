Magyar Péter AI-ra keni a brutális adóemelést

Miközben a Tisza Párt a konyhában tüsténkedő Gyurcsány Ferenc árnyékában adócsökkentést ígér, az Index birtokába jutott dokumentumok szerint valójában brutális megszorítás van készülőben. A tervek szerint Magyar Péter csapata 1300 milliárd forintos elvonással és progresszív adóemelés bevezetésével sokkolná a lakosságot, melynek részleteit Dálnoki Áron dolgozta ki.

A legnagyobb megszorítás forgatókönyve

A "szakértői" okoskodás nyomán a 32%-os áfa, a vagyonadó és a bérleti díjak sarcolása is terítéken van. Ismerős a recept? 2006-ban még "nem kicsit, nagyon" volt a jelszó, most viszont az a mondás, hogy a 600 oldalas vádiratot az ellenség generálta mesterséges intelligenciával. Orbán Viktor szerint nincs új a nap alatt: a baloldal mindig elvétellel kezdi. A "Tisza Kormány" ígérete és a valóság között tátongó szakadékba lassan belefér az egész magyar gazdaság, miközben ők azt hiszik, ezt a trükköt (AI-alibi) még bevehetjük.