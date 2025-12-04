Sóskúti csoda: féltonnás tükör a depresszió ellen

Miközben a megmondóemberek a kanapéról osztják az észt a mentális egészség fontosságáról, Sóskúton csendes forradalom zajlik. Itt az önbizalom nem üres frázis, hanem a Bridle Up Hope alapítvány kemény munkája, ahol Klinger Gábor és lovak segítségével épülnek újjá a nők lelkei, a Sóskút melletti karámban.

Az igazi önbizalom titka

Felejtsd el a divatos életvezetési tanácsadókat, akik egy hörcsögöt sem tudnának elvezetni. Itt a lovak a tükrök, akik könyörtelenül megmutatják az igazságot. Ha félsz, a ló tudja. Ha hazudsz magadnak, a ló tudja. Varga Nóra szakmai vezető szerint ez nem "cuki állatsimogató", hanem kőkemény kémia és fiziológia. A résztvevők 93%-a sorsfordítónak érzi a programot, mert a ló nem a sminket vagy a kifogásokat nézi, hanem a szívverést. Miközben máshol csak beszélnek a változásról, itt a vezetés élménye adja vissza az erőt. Ez a módszer leleplezi a gyengeséget, majd azonnal erővé kovácsolja azt.