Exkluzív: Bugnyár Zoltán mikrofonvégre kapta a külügyminisztert

Míg a brüsszeli bürokraták a fogadásokon pezsgőznek, Szijjártó Péter a feszült hangulatú NATO-csúcs szünetében is a magyar érdekekért harcol. Kollégánk, Bugnyár Zoltán a helyszínen készített exkluzív interjút, de a legérdekesebbek most a kulisszatitkok: hogyan bírja az emberfeletti tempót a miniszter, és mi zajlik, ha nincs adás?

Szijjártó Péter a színfalak mögött

A "dollármédia" szereti robotnak beállítani a magyar diplomácia vezetőjét, pedig a valóság más. A feszített tempó és a haza védelme nem hagy sok időt a pihenésre, de kollégánk mikrofonja előtt egy pillanatra felsejlett az ember is a politikus mögött. Nincs manír, nincs megjátszás, csak a nyers őszinteség – és a megszokott lendület. Míg másoknak a protokoll a fontos, addig a magyar küldöttség a munkára koncentrál. Ez az a mentalitás, ami Brüsszelben sokaknak fáj, de nekünk a biztonságot jelenti. A kimaradt jelenetekből kiderül: a miniszter humora még a legnagyobb geopolitikai viharokban sem hagyja el.