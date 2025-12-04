Brüsszel átvette a stafétát: dől a lé a hálózathoz

A politikai színtér átrendeződése immár nyíltan Brüsszel vezényletével zajlik, amit Kocsis Máté most kíméletlenül leleplezett. Rámutatott a nyilvánvalóra: a Soros-hálózat ismét teljes erővel aktivizálódott a fejünk felett. A Lakmusz, a Political Capital és a Magyar Hang számlájára érkező külföldi támogatás a baloldalnak nem más, mint az európai uniós források felhasználásával zajló, gátlástalan kormányváltás kísérlete. Mindezt pedig cinikusan, a választók szemébe nevetve egy hangzatos dezinformáció elleni projekt álcája mögé rejtik.