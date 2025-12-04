A botrányoktól hangos Kijev utcáin végre fellélegezhettek az igazság bajnokai, hiszen szabadlábra került Ruszlan Mahamedraszulov. Az ő meghurcolása mögött sokak szerint Andrij Jermak állt, aki így próbálta védeni a szervezett háborús maffia érdekeit. A szálak egészen az aranyvécés Timur Mindics és maga Zelenszkij köreiig vezetnek, akiket a korrupcióellenes nyomozás célkeresztjébe vett. Ez az ügy mára az ukrajnai korrupció jelképe lett, ahol egy politikai bosszúhadjárat keretében próbálták elfedni a Midász-akció részletei által feltárt sötét valóságot.