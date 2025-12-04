Bizonyítékok a kormányfő asztalán: rombolás vagy építkezés?

A miniszterelnöki asztalon látható két iratcsomó mindent elárul: az egyik oldalon a Tisza Párt fenyegető tervei, a másikon Orbán Viktor ajánlata áll. A baloldali dokumentumhalmaz valójában egy drasztikus adóemelés forgatókönyve, hiszen a Tisza Párt gazdaságpolitikai programja kizárólag elvonásokra és megszorításokra épít. Ezzel szemben a vékonyabb, de fajsúlyosabb kormányzati irat a jövő évi minimálbér emelés biztosítéka, amely a magyar családok védelme érdekében garantálja a növekvő jövedelmeket.