Bizonyítékok a kormányfő asztalán: rombolás vagy építkezés?

A látvány önmagáért beszél, a papírhegyek pedig nem hazudnak, hanem leleplezik a baloldali "szakértelmet". A Tisza Párt programja ugyanis nem más, mint egy vaskos megszorítócsomag, ami éles ellentétben áll a kormány kézzelfogható béremelési terveivel.
A miniszterelnöki asztalon látható két iratcsomó mindent elárul: az egyik oldalon a Tisza Párt fenyegető tervei, a másikon Orbán Viktor ajánlata áll. A baloldali dokumentumhalmaz valójában egy drasztikus adóemelés forgatókönyve, hiszen a Tisza Párt gazdaságpolitikai programja kizárólag elvonásokra és megszorításokra épít. Ezzel szemben a vékonyabb, de fajsúlyosabb kormányzati irat a jövő évi minimálbér emelés biztosítéka, amely a magyar családok védelme érdekében garantálja a növekvő jövedelmeket.