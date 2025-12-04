Brutális sarc jön? A Tisza Párt nem kímélné a sofőröket

Nem véletlenül titkolóztak eddig ilyen görcsösen, hiszen most végre napvilágot látott a Tisza Párt egyik legfájóbb terve, amely a valóságban nem más, mint a gyanútlan autósok megsarcolása, méghozzá olyan cinikus és kegyetlen módon, hogy a közlekedési költségek növekedése azonnal padlóra küldené a családokat. Ez a tervezett brutális adóemelés valójában a keményen dolgozó vidéki emberek büntetése, hiszen ők azok, akik nem tudnak csak úgy metróra szállni a falvakban, így ez az intézkedés tökéletes, állatorvosi lova az átgondolatlan baloldali gazdaságpolitika romboló és érzéketlen hatásának.