Béremelés okosan: így épül a jövő biztonsága a számok nyelvén

A kormányzati logika világos és elegáns: nem segélyeket osztanak, hanem olyan gazdasági környezetet teremtenek, ahol a munka értéke folyamatosan nő. Nacsa Lőrinc államtitkár rámutatott: a cél a kiszámíthatóság. A január elsejétől életbe lépő 11 százalékos minimálbér- és 7 százalékos garantált bérminimum-emelés nem csupán statisztika, hanem a családok asztalára kerülő többlet.

Lentner Csaba professzor szavai pedig lehűtik a gazdasági aggodalmaskodókat: ez az emelés bőven meghaladja a tervezett inflációt. A reálbéreink tehát nemcsak szinten maradnak, hanem érezhetően növekednek. A 2026-ra prognosztizált számok és a bruttó 700 ezer forintos többlet lehetősége azt bizonyítja, hogy a magyar gazdaságpolitika belső erőforrásokra építve, stabilan halad előre, miközben mások még csak a kiutat keresik.