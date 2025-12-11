Menczer Tamás: a Tisza megszorítócsomagjába a magyar vállalkozások belerokkannának

A Tisza megszorítócsomagjába a magyar vállalkozások belerokkannának. A Tisza eltörölné a vállalkozások számára kedvezményeket biztosító adózási formákat, a jelenleg 9 százalékos társasági adót pedig megduplázná. Ebbe a magyar vállalkozások belerokkannának. Csőd és a munkahelyek elvesztése lenne a következmény. A Tisza eltörölné a bankadót, a vállalkozásokat pedig megadóztatná. Ez a brüsszeli út. Mi fordítva csináljuk. A bankoktól elvett pénzt a magyar vállalkozások adócsökkentésére fordítjuk. Valamint a Demján Sándor-programmal és a 3 százalékos hitellel is támogatjuk a kkv-kat. Ez a magyar út - mondta el Menczer Tamás.