NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Menczer Tamás: a Tisza megszorítócsomagjába a magyar vállalkozások belerokkannának

Menczer Tamás: a Tisza megszorítócsomagjába a magyar vállalkozások belerokkannának

Menczer Tamás szerint Magyar Péterék a brüsszeli úton haladnak, míg a kormány különböző programokkal és kedvező hitelekkel támogatja a magyar vállalkozásokat.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

A Tisza megszorítócsomagjába a magyar vállalkozások belerokkannának. A Tisza eltörölné a vállalkozások számára kedvezményeket biztosító adózási formákat, a jelenleg 9 százalékos társasági adót pedig megduplázná. Ebbe a magyar vállalkozások belerokkannának. Csőd és a munkahelyek elvesztése lenne a következmény. A Tisza eltörölné a bankadót, a vállalkozásokat pedig megadóztatná. Ez a brüsszeli út. Mi fordítva csináljuk. A bankoktól elvett pénzt a magyar vállalkozások adócsökkentésére fordítjuk. Valamint a Demján Sándor-programmal és a 3 százalékos hitellel is támogatjuk a kkv-kat. Ez a magyar út - mondta el Menczer Tamás. 

 

 

Továbbiak a témában