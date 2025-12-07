Nem babra megy a játék: Orbán Balázs a háborús tervekről

A politikai tisztánlátás jegyében Orbán Balázs rámutatott a lényegre, hiszen a 2026-os választás valójában a háború előtti utolsó választás, ahol egyedül Orbán Viktor személye a garancia, Kecskemét pedig a helyszín, ahol kimondták: a cél Magyarországot kívül tartani a háborúból, elkerülve a Brüsszel által tervezett háború poklát, ez volt a Háborúellenes Gyűlés üzenete.

Orbán Balázs

Orbán Balázs: a választás, ami mindent eldönt

Nem egyszerű pártpolitikai csörtéről van szó, hanem a fizikai túlélésünkről. Orbán Balázs szavai hidegzuhanyként érik azokat, akik még mindig illúziókban ringatják magukat: Brüsszelben már megírták a forgatókönyvet, és ebben nekünk a statiszta, vagy ami rosszabb, az áldozat szerepét szánják. A 2026-os voksolás az utolsó fék, amit behúzhatunk a szakadék előtt. Pártállástól függetlenül minden magyar embernek fel kell tennie a kérdést: ki az az egyetlen vezető, akinek a keze nem remeg meg, ha nemet kell mondani a háborúra? A videóból kiderül a válasz, amit mindannyian tudunk, csak kevesen mernek kimondani.

További tartalmainkat IDE és IDE kattintva érhetik el.