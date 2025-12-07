Orbán Viktor: a 2026-os választás a háborúról és a békéről dönt

A kecskeméti beszédében Orbán Viktor, akinek stratégiai üzeneteit Szánthó Miklós összegezte, rámutatott a 2026-os választás történelmi súlyára, különös tekintettel a háborús helyzet eszkalációja, az éles gazdaságpolitikai különbségek a baloldallal és az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája jelentette kihívásokra.

A sorsunk a tét

Szánthó Miklós elemzése tűpontos: Európa tudatosan állt háborús pályára, a hadigazdaság építése már zajlik, az eszkaláció pedig az ajtónkon dörömböl. Ebben a helyzetben egy felkészületlen, sodródó vezetés nem pusztán hiba, hanem végzetes bűn. A miniszterelnök világossá tette: a baloldal – beleértve a Tisza Párt programját is – az adóemelés és a megszorítások útját járná, ami háborús időkben végzetesen gyengítené az ország ellenállóképességét. Ezzel szemben a nemzeti oldal a szuverenitásban és a családoknál hagyott forrásokban hisz. Amerika friss stratégiája is igazolja a magyar utat: ha Európa így folytatja, 20 éven belül felismerhetetlenné válik. Nekünk, magyaroknak egyetlen esélyünk a kimaradásra, ha 2026-ban olyan kormányt választunk, amely a békét garantálja.