Főbb témák:

-Lezárhatja a Fekete tengeri kikötőket Vlagyimir Putyin, ha Ukrajna folytatja az árnyékflotta elleni támadásokat.



- Mi lesz az unióval ha leáll az orosz kőolaj és gáz szállítás?



-Egy kiszivárgott telefonbeszélgetésben Macron az amerikaiak árulására figyelmeztette az ukrán elnököt



-Váratlanul Belgiumba utazik a német kancellár az orosz vagyon elkobzása érdekében



-Milyen láncreakciót indítanak el ezek a folyamatok, erre kerestük a választ.