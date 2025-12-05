Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője, Kusai Sándor volt pekingi nagykövet és Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő voltak a vendégeink.
Főbb témák:
-Lezárhatja a Fekete tengeri kikötőket Vlagyimir Putyin, ha Ukrajna folytatja az árnyékflotta elleni támadásokat.
- Mi lesz az unióval ha leáll az orosz kőolaj és gáz szállítás?
-Egy kiszivárgott telefonbeszélgetésben Macron az amerikaiak árulására figyelmeztette az ukrán elnököt
-Váratlanul Belgiumba utazik a német kancellár az orosz vagyon elkobzása érdekében
-Milyen láncreakciót indítanak el ezek a folyamatok, erre kerestük a választ.