Hihetetlen, de Párizs a markába nevetett, hiszen most lepleződött le az orosz eszközök eltitkolása, miközben 18 milliárd eurónyi vagyont rejtegettek a bankjaik mélyén. A képmutatás netovábbja, hogy eközben az európai vezetés Londonban parádézik Zelenszkijjel a további ukrán támogatás ürügyén, mintha a pénzszórásnak sosem lenne vége. Ráadásul a tengerentúlon is forr a levegő, hiszen az USA friss nemzetbiztonsági stratégia terve sem sok jót ígér, mivel ez a dokumentum egy agresszív új világrend bevezetését készíti elő a tudtunk nélkül.