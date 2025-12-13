Orbán Viktor nem kertelt: bűncselekmény történt, a rendőrök tesznek rendet

Orbán Viktor nem az a típus, aki a kákán is csomót keres, ha egyértelmű a helyzet. A Mandiner kérdésére a Szőlő utca kapcsán kirobban botrányról nem finomkodott. Kijelentette: amit láttunk, az nem nevelés, hanem bűncselekmény. A felvétel nem hazudik, itt nincs helye a magyarázkodásnak. Egy fogvatartó sem gondolhatja magát kiskirálynak, még egy ilyen nehéz terepen sem. Ez egy javító-nevelő intézet, nem pedig egy gladiátorképző, ahol a nevelő az élet és halál ura. A miniszterelnök szavai élesek voltak, mint a kés. Nincs mellébeszélés. Ez a helyzet nem egy leányálom, hiszen súlyos bűnöket elkövető fiatalok vannak ott. De ez nem jogosít fel senkit az önbíráskodásra. A miniszterelnök világossá tette: a börtönszerű helyzet nem mentesít a törvények alól. A kormány azonnal lépett. Öt ilyen intézet van, és mostantól rendőrök dirigálnak az élükön. Vége a "pedagógiai" kísérletezgetésnek, jön a rend.