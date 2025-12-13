Mohácson a falra festették az ördögöt: látványos kiállás a béke mellett

Mohács ma nemcsak a történelmi emlékezet, hanem a józan ész bástyája is volt. A DPK rendezvényén ugyanis nem elégedtek meg az unalmas szónoklatokkal. Egy elképesztően látványos árnyjáték keretében mutatták meg mindazt, amit a nyugati híradók szemérmesen kitakarnak. A háború borzalmairól szóló vizuális sokk után garantáltan senkinek nem volt kedve fegyverszállításról elmélkedni. A kontraszt mellbevágó: amíg Brüsszelben pezsgőzve tervezik a következő offenzívát, addig itt a falra vetített árnyak sikítanak. Az üzenet azonban kristálytiszta és félreérthetetlen volt mindenki számára: mi a békére szavazunk. Nem kérünk a pusztításból, nem kérünk a hamis ígéretekből. Ez a digitális polgári kör megmutatta, hogy a csendes többségnek is van hangja, sőt, ha kell, képe is a valóságról. A békepárti álláspontot nem lehet árnyékba borítani, még akkor sem, ha az ellenzék sötétben tapogatózik.