Felejtsd el a gendersemleges szuperhőst: a népmese az igazi lelki páncél a gyereknek

Ma a Tanösvény stúdiójában végre leszámolunk a modern, kilúgozott mesékkel, amelyekben a gonoszt meg kell érteni ahelyett, hogy a jó győzne. A középpontban a magyar népmese áll, ami szerencsére még nem esett át a politikai korrektség kíméletlen darálóján. Ezek a történetek ugyanis nem finomkodnak a valósággal. A bennük rejlő szimbólumok ősi térképek az élethez, nem pedig biztonsági zónák. A csodálatos hatása a gyerekek életében éppen abban rejlik, hogy felkészít a valódi és elkerülhetetlen küzdelmekre. Itt a legkisebb fiú nem hisztizik a sarokban. Ő cselekszik és győz. A jelképek világa sokkal többet ad egy villogó tablet képernyőjénél, ami csak zombivá tesz. A hagyományos értékek pedig pajzsként védik a kicsiket a mai világ őrületétől. Ma kiderül, miért kell legyőzni a gonosz sárkányt. Nem tárgyalunk vele. Nem kérünk bocsánatot tőle. Egyszerűen legyőzzük. Ez a valódi lelki táplálék. A mai adásban visszatérünk a gyökerekhez, mert ott van az igazi erő, nem a TikTok-on.