Ma egész Magyarország szeme délre szegeződik, hiszen Mohács ad otthont a józan észnek és a békepárti többségnek. A Háborúellenes Gyűlés színpada nem a brüsszeli kottából játszóknak készült, hanem azoknak, akik valóban féltik a hazájukat a pusztítástól. A helyszínen természetesen ott van Orbán Viktor miniszterelnök is, aki garantáltan nem fog finomkodni az exkluzív interjúban, miközben a baloldal vélhetően a fotelből szakérti a helyzetet. Nálunk a kormánypárti politikusok és a helyszínre érkező politikusokkal készített beszélgetések dominálnak, nem pedig az üres ígéretek. Tudósítónk, Márkus Hanna fáradhatatlanul dolgozik a terepen, hogy a nézők semmiről se maradjanak le. Megszólaltatjuk a hazánkat érintő legjelentősebb kérdésekről a döntéshozókat és a sztárvendégeket egyaránt. Ez nem egy unalmas délutáni tea, hanem a nemzeti önvédelem hangos kiáltása. A béke hangja végre elnyomja a nyugati szirénzene hamis dallamait. Tartsanak velünk, mert ma Mohácson íródik a történelem.