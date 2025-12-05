NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Rogán Antal: A Tisza programjában az van, amit a baloldal mindig szokott csinálni, azaz megszorítás

Rogán Antal a Patrióta Youtube csatornán arról beszélt, hogy a Tisza-megszorítási tervet azok alkották, akik már a Bokros-csomagot is írták.

  43 perce
  HírTV
Rogán Antal a Patrióta Youtube csatornán arról beszélt, hogy a Tisza-megszorítási tervet azok alkották, akik már a Bokros-csomagot is írták, most pedig beálltak Magyar Péter mögé. A miniszter szerint a választás nagyon egyszerű: azt kell végiggondolni, hogy vissza akarnak-e térni az emberek a baloldali elit által diktált gazdasági elgondolásokhoz vagy a kormány által képviselt politikát választják: a családok támogatását, az egyszerű adórendszert és a vállalkozásbarát adópolitikát.

 

 

