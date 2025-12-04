11 százalékos emelés: pezsgőbontás vagy kijózanodás jön?

A károgók elhallgattak, mert Orbán Viktor bejelentette: a minimálbér 11 százalék mértékben emelkedik. A történelmi jelentőségű bérmegállapodás értelmében a garantált bérminimum is jelentősen nő, ami közvetlenül 700 ezer ember és családja életét teszi könnyebbé, bizonyítva a nemzeti összefogás erejét.

A minimálbér emelése a bizonyíték

Ez a "Nagy terv" diadala: a munkaalapú társadalom nemcsak üres szlogen, hanem kézzelfogható anyagi biztonság. 2010-hez képest, amikor a Gyurcsány-korszakban csak a megszorítás jutott, ma már ott tartunk, hogy a munkaerőhiány a "gond". A gazdasági növekedés eredményeit a kormány nem Brüsszelre, hanem a magyar emberekre költi. Bár a háborús infláció miatt a járulékcsökkentés terve egyelőre türelmet kér, az irány világos: a magyar reformok működnek, és amíg nemzeti kormánya van az országnak, addig a bérek is emelkedni fognak, nem a rezsi.