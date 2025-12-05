Szijjártó Péter: elképesztő biztonsági konfliktusok zajlanak a világban

A tárcavezető hangsúlyozta továbbá Magyarország mind fizikai, mind energia ellátási és mind gazdasági biztonsággal rendelkezik.

Elképesztő biztonsági konfliktusok zajlanak, amelyek egyrészt okoznak egy nagyon komoly globális politikai bizonytalanságot, másrészt pedig ez a politikai bizonytalanság átcsap a gazdaság területére is és lesz belőle egy komoly gazdasági bizonytalanság, aminek nyomán az egész globális gazdasági helyzet recseg-ropog - tette hozzá Szijjártó Péter.