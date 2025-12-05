NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Szijjártó Péter: elképesztő biztonsági konfliktusok zajlanak a világban

Szijjártó Péter: elképesztő biztonsági konfliktusok zajlanak a világban

A stabilitás a legnagyobb erény a mai gazdasági és politikai bizonytalanságban - jelentette ki Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a mai világgazdasági versenyben óriási versenyelőny, ha egy ország elmondhatja magáról, hogy tudja biztosítani a stabilitást.

  • Hírek
  • 46 perce
  • Frissítve: 15 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

A tárcavezető hangsúlyozta továbbá Magyarország mind fizikai, mind energia ellátási és mind gazdasági biztonsággal rendelkezik.

Elképesztő biztonsági konfliktusok zajlanak, amelyek egyrészt okoznak egy nagyon komoly globális politikai bizonytalanságot, másrészt pedig ez a politikai bizonytalanság átcsap a gazdaság területére is és lesz belőle egy komoly gazdasági bizonytalanság, aminek nyomán az egész globális gazdasági helyzet recseg-ropog - tette hozzá Szijjártó Péter. 

 

 

Továbbiak a témában