Adventi koncert december 8-án a jazz szerelmeseinek

Közel 30 éve, hogy a magyar jazz harsonázás elitjébe tartozó Szalóky Béla, Gőz László és Shreck Ferenc koncertezett és lemezt készített a műfaj legendájával, Carl Fontanával. Tették ezt az 1981-ben megjelent "Bobby Knight's Great American Jazz Trombone Company" lemez mintájára, ahol Fontana mellett többek között a hangszer egy másik óriása, Frank Rosolino is közreműködött.



Talán innen is jött 1998-ban a név, a Hungarian Jazz Trombone Company. A formáció tagjai 27 év után újra színpadra lépnek, kibővülve az ő nyomdokaikon lépdelő és már maguk is érett művészekké váló fiatalabb generáció jazz harsonásaival.



Egy estére a legkiválóbb magyar jazz és pop zenekarok pozanosai egy formációt alkotnak, nélkülük a Modern Art Orchestra, a Budapest Jazz Orchestra, a Hot Jazz Band, a Budapest Ragtime Band és a BJC Big Band sem szólna a megszokott magas színvonalon. Különleges jazz harsona ünnepnek ígérkezik tehát az este, ahol a harsonásokat egy nagyszerű ritmusszekció kíséri, Cseke Gábor zongorán, Fonay Tibor bőgőn és Weszely János dobon közreműködik.