A Petőfi híd felújítása akár másfél évig is tarthat

Almássy Kornél, a Budapest Műhely kutatási és elemzési vezetője szerint a fővárosban a közlekedési káosz várható, mivel a Petőfi híd várhatóan másfél éves, teljes lezárású felújítása előtt nincs meg a szükséges alternatíva. Ezt a problémát súlyosbítja a főváros ellenállása a Galvani híd megépítésével szemben, amely tehermentesítené a belvárosi hidakat.
A szakember a Nagykörúti biciklisávot "sufni tuningnak" minősítette az alacsony használat miatt. Megoldásként elszeparált kerékpáros infrastruktúrát javasolt, akár a Nagykörúttal párhuzamos utcák bevonásával. Hangsúlyozta: a valós adatok és a közös kompromisszum elengedhetetlen a jobb életkörülmények eléréséhez.