Ukrajnában a Tisza győzelméért gyújtanak gyertyát

A HírTV és a HírFM közös műsora a szócsaták bajnokaival. Műsorvezető: Czirják Imre, aki három fő témát jelölt meg az adásban és reagált a hallgatóo hozzászólásokra

Szegedi rendezvények összehasonlítása: A műsorvezető ismertette Dornfeld László (Alapjogokért Központ) véleményét, miszerint a Digitális Polgári Körök (DPK) szegedi gyűlése hatalmas siker volt. Ezzel szemben Magyar Péter rendezvényét „rászervezésnek” minősítették, amely lehetőséget adott a két politikai stílus összehasonlítására.

Tölgyesi Péter évértékelője: Az elemző szerint csalódás vár Magyar Péter támogatóira, mert a Tisza Párt ígéreteinek megvalósításához brutális adóemelésekre és megszorításokra lenne szükség.

Ukrán várakozások a Tisza Párttal szemben: Idézte Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter szavait, aki szerint Ukrajnában a Tisza Párt győzelméért imádkoznak, mivel tőlük várják Ukrajna EU-csatlakozásának feltétlen támogatását és a lefoglalt orosz vagyon körüli rugalmasságot.

 

 

 

