Ukrajnában a Tisza győzelméért gyújtanak gyertyát

Szegedi rendezvények összehasonlítása: A műsorvezető ismertette Dornfeld László (Alapjogokért Központ) véleményét, miszerint a Digitális Polgári Körök (DPK) szegedi gyűlése hatalmas siker volt. Ezzel szemben Magyar Péter rendezvényét „rászervezésnek” minősítették, amely lehetőséget adott a két politikai stílus összehasonlítására.

Tölgyesi Péter évértékelője: Az elemző szerint csalódás vár Magyar Péter támogatóira, mert a Tisza Párt ígéreteinek megvalósításához brutális adóemelésekre és megszorításokra lenne szükség.

Ukrán várakozások a Tisza Párttal szemben: Idézte Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter szavait, aki szerint Ukrajnában a Tisza Párt győzelméért imádkoznak, mivel tőlük várják Ukrajna EU-csatlakozásának feltétlen támogatását és a lefoglalt orosz vagyon körüli rugalmasságot.