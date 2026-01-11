A király visszatért: Orbán Viktor egymillió forintos átlagbért ígér és harcba hívja a nemzetet

Ez már nem politika, ez történelem. Orbán Viktor a Fidesz kongresszus színpadán olyan erőt mutatott, amitől Brüsszel falai is megremegtek. A miniszterelnök szavai tűpontosan találtak célba: a magyar út békés és felfelé vezet, ezen az úton mindenki előre léphet egyet. A kormányfő nem árult zsákbamacskát: 2026 tavaszán sorsot választunk. Vagy a gyarapodó, biztonságos Magyarország, vagy a háborúba sodródó, brüsszeli gyarmat. A tények makacs dolgok: a kormány 202 ezerről 700 ezerre emelte az átlagbért, és a cél most az egymillió forint. Ezzel szemben mit kínál az ellenzék? Hazugságot, hadigazdaságot és a nemzet eladósítását. Aki a Tiszára szavaz, az egész életében nyögni fogja az ukrán háború árát.

Manfred papa és Ursula mama ölelésében

Orbán Viktor nem kímélte a brüsszeli helytartójelölteket. A Tisza Párt és a DK "színdarabja" megbukott. Amikor valaki már önmerényletről és berepülő drónokról delirál, ott nagy a baj. A miniszterelnök tanácsa egyszerű és megsemmisítő: "Itt a vége, fuss el véle, már csak a futás van hátra. Fussatok Brüsszelig, ott vár rátok Manfred papa és Ursula mama". Ez a mondat valószínűleg sokáig fog még fájni a baloldalon. Mert a valóság az, hogy a Tisza Párt nem más, mint egy "baloldali ráncfelvarrás", egy újabb Károlyi Mihály-féle árulás modern köntösben. Brüsszel terve 2022 után 2026-ban is befuccsol, mert a magyarok nem kérnek az idegenekből.