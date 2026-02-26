Keresztúthoz érkezett Koszovó a szakértő szerint

A szakértő a 18 éves állam aktuális helyzetét elemezve elmondta: bár a decemberi előrehozott választások után Albin Kurti vezetésével felállt az új kormány, a stabilitás még korántsem garantált. Miközben Donald Trump levélben erősítette meg Washington támogatását, Koszovónak március 4-ig elnököt kell választania, különben az ország újabb választási spirálba kerülhet. A politikai feszültséget tovább fokozza a korábbi államfő, Hashim Thaçi hágai pere, ahol a napokban 45 év börtönt kértek az egykori felszabadító hadsereg parancsnokaira, ami alapjaiban kérdőjelezheti meg az állam alapításának narratíváját.