Sayfo Omar: Irán időhúzásra játszik

„Irán egyelőre nem hajlandó beadni a derekát, az időhúzás pedig a rezsim túlélését szolgálhatja” – mutatott rá Szajfó Omar a HírTV-ben az amerikai-iráni tárgyalások legújabb fordulója kapcsán. A Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója szerint bár Donald Trump katonai erőátcsoportosítással próbál nyomást gyakorolni Teheránra, az amerikai elnök elsődleges célja a konfliktus elkerülése, szemben Izraellel, amely a jelenlegi meggyengült állapotában mérne végső csapást az iráni atomlétesítményekre.