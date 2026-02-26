Márciusban jön az 59. Műegyetemi Állásbörze

Az 59. alkalommal megrendezésre kerülő eseményen március 10-11-én több mint száz kiállító várja a pályakezdőket és a karrierváltókat egyaránt. Bár a műszaki és technológiai területen a kezdőfizetések akár a bruttó másfél millió forintot is elérhetik, a legmagasabb bérekhez specifikus tudásra és folyamatos önképzésre van szükség. Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy az online tér helyett a személyes találkozás adja meg azt a pluszt, amivel a jelentkezők valódi benyomást tehetnek a HR-szakemberekre és belátást nyerhetnek jövőbeli munkahelyük mindennapjaiba.