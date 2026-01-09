Amíg a városiak fáznak a megállóban, Nógrádban a túlélésért küzdenek a mínusz 25 fokban

Brutális erővel csapott le a tél, a természet most nem ismer kegyelmet. Magyarország egyes részein a hőmérők higanyszála a mélybe zuhant, Nógrád megye településein egészen elképesztő, mínusz 25 fokot is mértek. Ez már nem az a romantikus hóesés, amit az ablakból nézünk, hanem a csontig hatoló valóság. Eközben három vármegyére adtak ki harmadfokú riasztást a tartós ónos eső miatt, ami jégpáncéllal vonja be a tájat. A Balaton felszíne ugyan vékonyan befagyott, de a szakemberek drámai hangon figyelmeztetnek: a jégre lépni most felér egy orosz rulettel. A Magyar Vöröskereszt munkatársai krízisautóval járják a vidéket, hogy a legkiszolgáltatottabbaknak segítsenek a túlélésben.