Budai Gyula: A szabálysértési feljelentésen túl tettem egy büntető-feljelentést is ugyanebben Ruszin-Szendi Romulusz ügyében

A Fidesz országgyűlési képviselője arra a hírre reagált, hogy a volt vezérkari főnök ellen megszüntettek bizonyos eljárásokat.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Budai Gyula: "A szabálysértési feljelentésen túl tettem egy büntető-feljelentést is ugyanebben az ügyben, a gyülekezési törvény megsértése miatt, ugyanis gyülekezési törvény egyértelműen meghatározza, hogy békés rendezvényekre lőfegyverrel nem lehet menni. Ruszin-Szendi Romulusz akkor megsértette ezt a jogszabályt, és ezért büntetőfeljelentést tettem, és a büntetőügyben még az NNI folytatja az eljárást."

 

 

