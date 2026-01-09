Budai Gyula: A szabálysértési feljelentésen túl tettem egy büntető-feljelentést is ugyanebben Ruszin-Szendi Romulusz ügyében

Budai Gyula: "A szabálysértési feljelentésen túl tettem egy büntető-feljelentést is ugyanebben az ügyben, a gyülekezési törvény megsértése miatt, ugyanis gyülekezési törvény egyértelműen meghatározza, hogy békés rendezvényekre lőfegyverrel nem lehet menni. Ruszin-Szendi Romulusz akkor megsértette ezt a jogszabályt, és ezért büntetőfeljelentést tettem, és a büntetőügyben még az NNI folytatja az eljárást."