Egész napos élő közvetítés: szombaton Fidesz-kongresszus a Hír TV-n

Szombaton ismét megmozdul a nemzeti oldal, a Fidesz kongresszus pedig sorsdöntő pillanatnak ígérkezik. A Hír TV stábja reggel tíztől délután ötig tartó, maratoni élő műsor keretében hozza el a hangulatot az otthonokba. Ahogy Orbán Viktor fogalmazott: tizenöt éve harcolunk, egy maroknyi magyar lázadó egy birodalom ellen. Brüsszel nem titkoltan Magyarország ellensége lett, így a tét hatalmas. A műsorfolyam során a választópolgárok első kézből értesülhetnek a stratégiáról. Déri Stefi és Ferkó Dániel műsorvezetők a helyszíni stúdióból jelentkeznek, hogy megszólaltassák a kulcsszereplőket.