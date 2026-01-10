Erőtől duzzadó, magabiztos retorikai érzékkel bíró beszédet mondott el Orbán Viktor

Kiemelte, a kormánypártok jelöltjei higgadt és magabiztos emberek, akikre a kormánypártoknak szüksége van.

Orbán Viktor köszönetet mondott az áprilisi választáson a képviselőségért újra nem induló kormánypárti politikusoknak, majd elmondta: "A Fideszben a nemzedékváltás is nyugodtan, rendben megy végbe, mindenki tudja hol van a helye, mi a feladata." – jelentette ki.

A miniszterelnök elmondta, hogy a bajtársiasság azért fontos, mert csak az a politikai erő tud egységet teremteni, ami erre saját magán belül is képes. Szerinte egy széthulló baloldalnak esélye sincs, hogy összefogást teremtsen az országban.

"Egy nemzet életében nincs fontosabb, mint a nemzeti egység. Ezt csak mi, a Fidesz–KDNP tudja megadni Magyarországnak" – tette hozzá. Orbán Viktor szerint az őszinte, egyenes beszéd ritkaság a mai világban. Úgy véli, hogy teret nyer a komolytalanság, a digitalizációval pedig minden eddiginél gyorsabban terjednek az álhírek.

