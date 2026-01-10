Erőtől duzzadó, magabiztos retorikai érzékkel bíró beszédet mondott el Orbán Viktor

Én húsz év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra – húzta alá a kormányfő. Megjegyezte, hogy megint a legjobb korban van. Mint mondta, a győztes csapat itt áll előttük. Győztess csapaton ne változtass, tövig koptatott okosság. De aki ezt mondta, látott-e négy kétharmadot – tette fel a kérdést Orbán Viktor.
Kiemelte, a kormánypártok jelöltjei higgadt és magabiztos emberek, akikre a kormánypártoknak szüksége van.
Orbán Viktor köszönetet mondott az áprilisi választáson a képviselőségért újra nem induló kormánypárti politikusoknak, majd elmondta: "A Fideszben a nemzedékváltás is nyugodtan, rendben megy végbe, mindenki tudja hol van a helye, mi a feladata." – jelentette ki.
A miniszterelnök elmondta, hogy a bajtársiasság azért fontos, mert csak az a politikai erő tud egységet teremteni, ami erre saját magán belül is képes. Szerinte egy széthulló baloldalnak esélye sincs, hogy összefogást teremtsen az országban.
"Egy nemzet életében nincs fontosabb, mint a nemzeti egység. Ezt csak mi, a Fidesz–KDNP tudja megadni Magyarországnak" – tette hozzá. Orbán Viktor szerint az őszinte, egyenes beszéd ritkaság a mai világban. Úgy véli, hogy teret nyer a komolytalanság, a digitalizációval pedig minden eddiginél gyorsabban terjednek az álhírek.
A teljes beszédért kattintson a Hír TV Youtube-videójára!