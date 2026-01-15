Ezért vált kulcskérdéssé a magyar kormány által indított nemzeti petíció

A tartalomból:

Kaja Kallas egy zárt beszélgetésen úgy fogalmazott, hogy "a világ állása alapján ideje lenne elkezdeni inni".

Stabil előnnyel vezet a Fidesz-KDNP a Tisza Párttal szemben. Az Alapjogokért Központ felmérése szerint állandósult a kormánypártok vezetése. A Fideszen és a Tiszán kívül csak a Mi Hazánk jutna be a Parlamentbe, a DK és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 2 százalékon rekedt. Orbán Viktor így fogalmazott: Együtt akarjuk megüzenni Brüsszelnek, ránk ne számítsanak, mi nem fizetünk.

Vendégek:

Szőnyi Kinga - elnök, Magyar Asszonyok Érdekszövetsége

Novák Zoltán - projektigazgató, Méltányosság Politikaelemző Központ

Dornfeld László - vezető elemző, Alapjogokért Központ

Árpási Bence - újságíró, Népszava



Műsorvezető: Futó Boglárka