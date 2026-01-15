Ezért vált kulcskérdéssé a magyar kormány által indított nemzeti petíció

Miközben a valóban függetlenségre törekvő közvélemény-kutatóknál stabil FIDESZ előny látszik, dübörög a piaci alapú kutatás kufárkodás is. Van olyan vélemény, ami azonban csak egy módon értelmezhető. Például a Magyar Kormányé, amely nem szeretné finanszírozni az ukrán háborús és kémgépezetet sem. De meddig akarja ezt ránk erőszakolni az Unió?
A tartalomból:
Kaja Kallas egy zárt beszélgetésen úgy fogalmazott, hogy "a világ állása alapján ideje lenne elkezdeni inni".
Stabil előnnyel vezet a Fidesz-KDNP a Tisza Párttal szemben. Az Alapjogokért Központ felmérése szerint állandósult a kormánypártok vezetése. A Fideszen és a Tiszán kívül csak a Mi Hazánk jutna be a Parlamentbe, a DK és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 2 százalékon rekedt. Orbán Viktor így fogalmazott: Együtt akarjuk megüzenni Brüsszelnek, ránk ne számítsanak, mi nem fizetünk.
Vendégek:
Szőnyi Kinga - elnök, Magyar Asszonyok Érdekszövetsége
Novák Zoltán - projektigazgató, Méltányosság Politikaelemző Központ
Dornfeld László - vezető elemző, Alapjogokért Központ
Árpási Bence - újságíró, Népszava
Műsorvezető: Futó Boglárka