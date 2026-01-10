Inkább elvégzem még tíz ember munkáját

Mi is hasonló helyzetben vagyunk, mint egykor az athéniai olimpián a magyar vízilabdaválogatott, akik végül az utolsó hét percben odatették magukat és megvédték olimpiai bajnoki címüket. Én is így vagyok ezzel, hogy inkább elvégzem még tíz ember munkáját, mint hogy utána négy évig egy olyan embert nézzek, aki támogatná a háborút, elvenné a magyarok pénzét és a családtámogatásokat is – közölte Menczer Tamás a Fidesz országgyűlési képviselője.