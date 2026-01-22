NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Jön a januári rezsistop – részletek a Kormányinfón – élőben a HírTV műsorán

Jön a rendkívüli rezsistop! A technikai részletekről és a végrehajtás pontos menetéről a ma 10 órakor kezdődő Kormányinfón ad tájékoztatást Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményt a HírTV és közösségi oldalaink élőben közvetítik.

A januári extrém hideg és a fagyos időjárás okozta rendkívüli fűtésszámlák miatt a kormány jelentős könnyítést jelentett be. Orbán Viktor miniszterelnök szerdai videóüzenetében ismertette a januári rezsistop részleteit, amely közvetlen pénzügyi segítséget jelent a családoknak. A döntés lényege, hogy a kormány a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást és annak minden költségét átvállalja a lakosságtól.

Bár a fő irányvonalat a miniszterelnök bejelentette, a technikai részletek (például az átalányfizetők vagy a társasházak helyzete) még tisztázásra várnak. 

Erre ad választ a ma délelőtt 10:00 órakor kezdődő Kormányinfó.

 

 

