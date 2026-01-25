Kovács Zoltán szerint ez a fajta hadviselés zajlik Magyarország ellen

Kovács Zoltán: ",,Összehangolt akció, és diplomáciai, meg időnként ezen túlmutató hadviselés zajlik gyakorlatilag Magyarország ellen, és ebben szerintem nem szabad félrebeszélni, hiszen nemcsak azért mert a szuverenitásukról a saját véleménynyilvánítási szabadságunkról van szó, hanem azért is, mert bizony itt nem egészen 3 hónap múlva választások lesznek, és ennek a választásnak a tétje pont az előbb elmondottak, meg az azelőtt elmondottak, tehát a világan zajló nagy átalakulások az unió sorsa kapcsán felvetődő kérdések, és Ukrajna támogatása kapcsán az a mérhetetlen mennyiségű pénz okán, olyan terhet illetve felelősséget ró minden magyarra, ami soha korábban nem volt."