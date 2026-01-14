Különböző halmazállapotú csapadékkal tombol a tél

A hó és a jég mellett újabb típusú csapadékkal kellett megbirkóznia az országnak. Az ónos eső miatt sokan nem is mertek elindulni otthonról és talán ez a legjobb, amit ilyen időben az ember tehet.
Csörgő László vezetéstechnikai tréner jó tanácsokkal látott el bennünket, hogy minél biztonságosabban közlekedjünk az utakon.
Az ónos eső miatt kedden még a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is lezárták, de a profi és felkészült csapatnak köszönhetően, csupán 2,5 órán keresztül fagyott be a reptér. Az operatív mai sajtótájékoztatóján, az elmúlt 9 naphoz képest végre jobb híreket kaptunk.