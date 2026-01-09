Menczer Tamás: A választás tétje, hogy a brüsszeli úton megyünk, vagy a magyar úton

Menczer Tamás: "Ukrajna uniós tagságának támogatása, a háború támogatása, a bevándorlók befogadása és a magyarok pénzének elvétele a tiszás megszorítócsomagon keresztül, és a magyar pénzek elküldése Ukrajnába, meg átadása a bankoknak és a multiknak. Tehát mindez a választás tétje, egyszerűbben és rövidebben fogalmazva az, hogy a brüsszeli úton megyünk, vagy a magyar úton. Mi a magyar utat javasoljuk, mert az békét jelent, biztonságot és azt, hogy a magyarok pénze a magyar családoknál marad."