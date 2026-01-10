Nacsa Lőrinc: Ruszin-Szendi Romulusz agresszív ember

A volt vezérkari főnök ellen azért indult eljárás, mert meglökte a Mandiner riporterét Kötcsén. A rendőrség közleményében azt írta, Ruszin-Szendi szeptember elején kihívóan közösség-ellenes magatartást tanúsított. Azt is hozzátették, hogy a rendelkezésre álló személyi és tárgyi bizonyítékok ellenére panasszal élt a gyanúsítás ellen, és nem tett vallomást.

Ruszin-Szendi Romulusz egy agresszív ember - jelentette ki a nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A volt vezérkari főnök ellen pénteken szüntette meg a rendőrség az eljárást, ami jogosulatlan fegyverviselés miatt folyt ellene. Mindeközben Magyar Péter a közösségi oldalán pedig már azzal büszkélkedett, hogy a Ruszin-Szendi Romulusz számára visszaadott fegyvert elárverezik és a bevételt jótékonysági célra fordítják.