Semjén Zsolt: A diszkrimináció a 2010 előtti kormányok szokása volt

Elmondta, ez az idézet véleménye szerint a migráció megállításában, és a kereszténység védelmében éppen most teljesedik ki. A háborúval kapcsolatban kiemelte, mostanáig csak a magyar kormány és a Vatikán állt ki a béke mellett, azonban ehhez csatlakozott Donald Trump amerikai elnök is. Így elég jól nézünk ki – jelentette ki.

A kereszténység védelmével kapcsolatban kiemelte, hogy az elmúlt 15 évben a magyar kormány több mint négyezer templom felújítását támogatta. Ezekből a templomokból nem lesz se pláza, se mecset – tette hozzá. Elmondta, hogy a liberálisok, a magyar baloldal az egyházi intézmények ellehetetlenítését és diszkriminációját támogatják.

Amiről beszélünk, a diszkrimináció, az nem fikció, hanem a 2010 előtti kormányok tapasztalata – mondta el. A külhoni magyarok hátrányos megkülönböztetésével kapcsolatban kifejtette, a Tisza Párt elnöke román földnek nevezte Nagyváradot, a baloldalnak pedig ismét a külhoni magyarok szavazati jogára fáj a foga.

Ne felejtsük el, hogy mit értünk el, 10 ezer beruházást vittünk véghez, 200 ezer gyerek jár magyar iskolába a külhonban, és 1,2 millió nemzettársunk vált honfitársunkká az állampolgárság megadása által – jelentette ki Semjén Zsolt. Veletek megvédjük eredményeinket, és újult erővel folytatjuk a nemzet építését – zárva ezzel a beszédét.