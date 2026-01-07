Szentkirályi Alexandra: Budapest elesett

Szentkirályi Alexandra kiemelte: a havazás miatt már kedd este teljesen kiszámíthatatlanul közlekedtek a villamosok, és a főbb útvonalakon is csak araszolni lehetett, szerda reggelre pedig még rosszabbá vált a helyzet.

A politikus egyúttal köszönetet mondott azoknak, akik éjjel-nappal takarították a havat az elmúlt 24 órában. Szentkirályi Alexandra hozzátette: a gond a főpolgármesterrel van, aki már kedden hátradőlt, mint aki jól végezte dolgát, és a lájkokért versenyzik.