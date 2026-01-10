NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Trump levele és a Fidesz-kongresszus – Brüsszel ideges, a patrióták erősödnek

Szántó Miklós és Gál Kinga beszélt arról, miért vált Magyarország megkerülhetetlen tényezővé a világpolitikában, és mi a tétje a közelgő választásoknak nemcsak itthon, hanem egész Európában.

  19 perce
  Frissítve: 17 perce
  Forrás: Hír TV
A Fidesz kongresszusának felvezető műsora világossá tette: Magyarország ma nem elszigetelt, hanem kulcsszereplő a nemzetközi politikában. A beszélgetés egyik központi témája Donald Trump levele volt, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök kapott az Egyesült Államok elnökétől.  

Szántó Miklós szerint önmagában az a tény, hogy a világ vezető hatalmának első embere személyes üzenetet küld a magyar kormányfőnek, cáfolja a baloldali sajtó által terjesztett álhíreket az amerikai–magyar kapcsolatok megromlásáról. Hangsúlyozta, a washingtoni tárgyalások kézzelfogható eredményei – az energiaszankciók alóli mentesség, a pénzügyi védőháló – közvetlenül a magyar emberek mindennapi biztonságát szolgálják.

Gál Kinga EP-képviselő szerint Brüsszel egyre nyíltabban törekszik kormányváltásra Magyarországon, mert a Fidesz a patrióta erők egyik utolsó erős bástyája Európában. Úgy fogalmazott: nem elszigetelődésről van szó, hanem erősödésről, hiszen a patrióta mozgalmak sorra törnek előre Ausztriától Franciaországig. 

 

