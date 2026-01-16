Az április 12-i országgyűlési választások időpontját Sulyok Tamás már kitűzte, így eljött az igazság pillanata a Tisza Párt és annak háborús retorikája kapcsán is. A brüsszeli bábkormányként funkcionáló alakulat számára a magyar vér Ukrajnában nem tabu, hanem a globális elitnek tett hűségeskü része, amellyel a hatalomért cserébe fizetnének. Miközben a kormány a békét hirdeti, a baloldal új messiása a brüsszeli húsosfazékhoz dörgölőző mandátum-tolvaj, aki figyelmen kívül hagyja, hogy a háborús részvétel a magyar fiatalok életét követelheti. Ez a biztos választás tétje: maradunk-e a józan ész és a béke szigetén, vagy engedünk a birodalmi nyomásnak, amely a vágóhídra küldené fiainkat. A brüsszeli háborús terv részeként a Tisza-kormány azonnal feladná a szuverenitást, és behódolna Zelenszkij követeléseinek, amellyel végzetes pályára állítaná az országot.