Világszínvonal a magyar utakon: teljessé vált a 101 darabos mentőautó-flotta

Akár egy kórházi szoba is lehetne, úgy fel van szerelve ez az új mentőautó. A csütörtökön bemutatott 38 jármű az utolsó szállítmánya annak a 101 darabos flottának, amelynek első egységei 2025 novemberében álltak szolgálatba országszerte.

Az egészségügyért felelős államtitkár hangsúlyozta, a beszerzés során figyeltek arra, hogy az elérhető legmodernebb, világszínvonalú mentéstechnikai eszközök kerüljenek a gépjárművekbe. Amerikai Egyesült Államok, Anglia és Hollandia - csak 3 ország azok közül, ahol ezek a típusú járművek már bizonyítottak. Az új autók az életmentéshez szükséges összes eszközzel el vannak látva, mint például a lélegeztetőgép vagy a defibrillátor.