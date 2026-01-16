Zelenszkij milliárdjai után a magyar diákok zsebét is kiürítené a baloldal? A Bokros-módszer visszatér!

A Bokros-csomag sötét árnyéka még harminc év távlatából is kísért, hiszen a Horn-kormány gátlástalanul a legfiatalabbak jövőjét áldozta fel a balliberális pénzügyi oltáron. Az 1995-ös tandíj bevezetése elleni országos diáktüntetések során a hallgatók Szabó László vezetésével vonultak utcára, hogy megvédjék a társadalmi mobilitás utolsó bástyáit az akkori elitista törekvésektől. Vajon a brüsszeli bürokraták a kaviár mellé kérik a magyarok 13. havi nyugdíját, vagy csak desszertnek, miközben hazai bábjaik ma ismét Bokros Lajossal szakértenek a háttérben? A biztos választás 1998-ban a tandíj eltörlése és a diákhitel bevezetése volt, amellyel az Orbán-kormány visszaadta a kitörés esélyét a szegényebb sorból érkező tehetségeknek.