Alexandria és az ókor elveszett tudása

Hogyan lett Alexandria az ókori világ központja, és miért gyűlt itt össze az akkori világ minden tudása? Kik lakták a várost, és milyen hatással voltak egymásra a királyok, tudósok és Alexandria népei? Valóban itt nyugodott Nagy Sándor, készültek a legszebb ékkövek? Hogyan élte túl a város a Ptolemaioszok botrányait, Caesart, a római és arab hódításokat? Miként lett a kereszténység egyik első központja, és mi vezetett az ókori tudás módszeres elpusztításához? Hol kell ma keresnünk a híres könyvtárat?